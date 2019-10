Šéfka MMF: Iba prímerie v obchode medzi USA a Čínou nestačí

Na archívnej snímke Kristalina Georgievová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. októbra (TASR) - Nová šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová privítala čiastočnú obchodnú dohodu medzi USA a Čínou. Ako však v tejto súvislosti uviedla, na vyriešenie problémov vo svetovom obchode to nestačí. Rovnako opatrne privítala aj dohodu Británie a Európskej únie o brexite.Čo sa týka čiastočnej dohody o obchode medzi USA a Čínou, podľa Georgievovej. Ako však v prvý deň konania výročnej schôdzky MMF a Svetovej banky vo Washingtone dodala, "je to stále málo".povedala, pričom zároveň vyzvala krajiny, aby začali spolupracovať na reforme svetového obchodného systému.Podobne privítala aj dohodu Bruselu a Londýna o vystúpení Británie z Európskej únie.uviedla pre novinárov. Podľa nej je však potrebné veci dotiahnuť do konca. Dohodu ešte musí schváliť Európsky parlament a najmä britský parlament, ktorý o nej bude hlasovať v sobotu (19. 10.).V súvislosti s brexitom šéf Svetovej banky David Malpass uviedol, že brexitová sága viedla k zvýšeniu neistoty, ktorá sa odrazila na vývoji svetovej ekonomiky.povedal Malpass.