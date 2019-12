Na vianočnú lyžovačku pozýva minimálne 15 stredísk

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nízke Tatry



Jasná sever 20-80 cm dobré



Jasná juh 20-40 cm dobré



Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Vysoké a Západné Tatry



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 30-35 cm dobré



Roháče – Spálená 30–40 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Belianske Tatry



Strednica - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 40-45 cm veľmi dobré



Monkova dolina 35-40 cm veľmi dobré



Bachledka Ski and Sun 15-20 cm dobré



Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20-40 cm dobré



Vrátna - Paseky 15-40 cm dobré



Orava a Kysuce



Oravská Lesná 20-40 cm dobré



Východné Slovensko



Litmanová 40 cm dobré



Plejsy 30-40 cm dobré



Alpské strediská



V Alpách má ešte aj dnes fúkať silný vietor. Okrem veterného počasia za posledné dni pripadlo v mnohých lokalitách niekoľko desiatok centimetrov prachového snehu. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré.



Aj v alpských strediskách treba počítať ešte s čiastočnou prevádzkou, aj keď niekde je už k dispozícii takmer plný stav tratí - napríklad v talianskych areáloch Bormio, Livigno či Alta Badia.



Rakúsko



Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 25-30 cm dobré



Göstling – Hochkar 30-50 cm veľmi dobré



Hinterstoder 0-90 cm veľmi dobré



Stuhleck 20-60 cm dobré



Ľadovce



Stubai 70-310 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-310 cm dobré



Hintertux 35-205 cm dobré



Zugspitze 130-140 cm dobré



Zell am See – Kaprun 20–170 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 30-110 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-130 cm dobré



Ischgl 40–100 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 40–60 cm dobré



Zillertal 30–145 cm dobré



Obertauern 50–80 cm veľmi dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 40-105 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 55-150 cm dobré



Saas-Fee 60–275 cm dobré



Taliansko



Alta Badia 35-130 cm dobré



Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 85-160 cm dobré





Zdroj: www.holidayinfo.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) - Zdá sa, že pred nami sú priaznivejšie dni pre zimné športy. Vzhľadom na počasie očakávame postupné zlepšovanie snehových podmienok. Tam, kde to teploty umožňujú, začali opäť s výrobou technického snehu - napríklad Roháče, Štrbské Pleso.Na vianočnú lyžovačku dnes pozýva minimálne 15 lyžiarskych areálov. Prevádzka bola obnovená v Jasenskej aj Bachledovej doline, sezónu otvárajú vo Vrátnej, v Oravskej Lesnej a na Plejsoch. Vo Vrátnej sú upravené dva svahy na Pasekách, na Plejsoch dve zjazdovky v spodnej časti strediska a v Oravskej Lesnej premávajú sedačkové lanovky a k dispozícii sú štyri zjazdovky.Aj v ďalších areáloch je prevádzka stále obmedzená len na niektoré trate. Podklad je technickým aj keď od pondelka (23. 12.) vo vyššie položených oblastiach pripadli nové centimetre snehu. Podmienky na lyžovanie sú dobré, s hrúbkou snehovej pokrývky zväčša 20 - 40 cm.Včerajšie (utorok, 24. 12.) mimoriadne veterné počasie dnes vystrieda len slabý alebo mierny vietor.