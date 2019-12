Najviac peňazí na transparentnom účte má Smer-SD, centové príspevky posielali ľudia aj s odkazmi

Most-Híd s darom od ministra Érseka

Transakcie aj v deň Vianoc

25.12.2019 (Webnoviny.sk) - Cez transparentné účty 14 politických strán doteraz pretieklo 8,8 milióna eur. Prostriedky na ne posielali samotné strany, jej členovia, podporovatelia a drobnými centmi prispievali aj recesisti. Do Vianoc strany minuli 5,7 milióna eur. Vyplýva to z dát na transparentných účtoch, ktoré analyzovala agentúra SITA.Zo všetkých sledovaných strán mal k 24. decembru najviac finančných prostriedkov na transparentom účte Smer-SD, konkrétne 1,2 milióna eur. Veľké sumy si naň posielala iba strana.Centové príspevky aj s odkazmi, napríklad „za skvelú spoluprácu s fašistami“, posielali bežní ľudia, no evidentne nie práve voliči Smeru. Pár dní pred Vianocami z transparentného účtu Smeru odišlo 250-tisíc eur spoločnosti hovorcu vládnej strany Jána Mažgúta. Jeho firma JM Communication má na starosti predvolebnú kampaň Smeru.Celkovo prišlo Smeru-SD na účet 2,5 milióna eur. Po strane Roberta Fica najviac prostriedkov prešlo cez účet Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), a to 868-tisíc eur.Ako už informovalo Transparency International Slovensko (TIS), predseda hnutia Alojz Hlina požičal na kampaň mimoparlamentného KDH 700-tisíc eur s trojpercentným úrokom. Najmenej prostriedkov pretieklo k 24. decembru cez účet strany milionára Borisa Kollára Sme rodina, 210-tisíc eur.Deň pred Štedrým večerom podľa zistení TIS dostala strana Spolu dar 5 000 eur od bývalého prezidentského kandidáta Roberta Mistríka. KDH poslala 15-tisíc eur europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá do funkcie nastúpi po brexite.SITA si všimla, že Most-Híd dostal dar 50-tisíc eur od ministra dopravy Árpáda Érseka. Ten je po prvý raz volebným lídrom strany, doteraz ním bol v každých parlamentných voľbách predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Na transparentný účet Sme rodiny zase prišlo 2 000 eur od bývalého komunálneho politika Smeru-SD Martina Borguľu.Na účtoch viacerých strán prebiehali transakcie aj v deň Vianoc. Najviac v prípade strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorá platila prenájmy, inzerciu, propagačné materiály či bilbordy. Účty si 24. decembra platila aj strana Za ľudí, za výrobu balónov s potlačou. Tiež napríklad Progresívne Slovensko, ktoré uhradilo faktúry za výrobu bilbordov.Agentúra SITA analyzovala transparentné účty Smeru-SD, koalície PS-Spolu, Slovenskej národnej strany, Mosta-Híd, tiež strán Sloboda a Solidarita, Sme rodina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba, Za ľudí, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Vlasť a Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť.Parlamentné voľby na Slovensku budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.