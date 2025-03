Na vojenskom cvičení Slovenský štít 2025 sa zúčastnia aj Gruzínci, vláda schválila aj ďalšie zmeny

Vojenské cvičenie

Ďalšie zmeny

26.3.2025 (SITA.sk) - Na medzinárodnom vojenskom cvičení Slovenský štít 2025 sa zúčastnia aj Gruzínci, a vojakom pribudlo aj nové cvičenie IANUS 2025.Vyplynulo to z Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku.Návrh vláda schválila na stredajšom rokovaní. V rámci cvičenia sa tak upravuje počet osôb, nakoľko účasť na cvičení potvrdili aj Obranné sily Gruzínska. Súčasne v prvom polroku pribudlo vojakom cvičenie IANUS 2025, ktoré sa uskutoční v júni v Maďarsku. Ministerstvo obrany informovalo, že náklady na vykonanie cvičenia sú desaťtisíc eur.Vláda schválila v súvislosti s vojenskými cvičeniami v prvom polroku aj ďalšie zmeny. V rámci medzinárodného cvičenia STEADFAST COBALT 2025 sa aktualizuje termín a miesto konania cvičenia.„Okrem Poľskej republiky budú príslušníci Modulu nasaditeľných KIS NATO DCM-C vyslaní aj do Spolkovej republiky Nemecko,“ informoval rezort obrany.Ako ministerstvo v predloženom materiáli priblížilo, vojenské cvičenia sú jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti ozbrojených síl na úlohy, ktoré im vyplávajú z členstva v NATO . Cieľom je tak zvyšovať pripravenosť a zručnosti Ozbrojených síl SR , a to s dôrazom na výmenu skúseností v medzinárodnom meradle.