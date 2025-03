Prezident zvolal okrúhly stôl, opozícia aj koalícia nesúhlasia s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu – FOTO

Prezident ocenil konštruktívnu diskusiu

26.3.2025 (SITA.sk) - Žiadna politická strana, ktorá prijala pozvanie na rokovanie za okrúhlym stolom k bezpečnostným otázkam, nesúhlasí s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej misie.Vyhlásil to v stanovisku prezident Peter Pellegrini , ktorý okrúhly stôl zvolal. V tejto otázke podľa hlavy štátu našli koaličné aj opozičné strany jednomyseľnú zhodu.„Slovenskí vojaci majú zostať na území Slovenskej republiky. Vyslaním našich vojakov nemôžeme oslabovať samotné kapacity a schopnosti brániť Slovenskú republiku Ozbrojenými silami SR,“ zdôraznil prezident. Zároveň ocenil podľa neho konštruktívnu diskusiu, ktorú v stredu politici viedli aj napriek tomu, že na niektoré témy majú odlišné názory.„Na mnohé z otázok sme našli zhodu, pri niektorých môžem skôr povedať, že sme otvorili diskusiu a tento okrúhly stôl nebude pravdepodobne posledný,“ povedal Pellegrini.Pred blížiacim sa júnovým samitom NATO v Haagu bude chcieť prezident podľa vlastných slov ešte hovoriť s predstaviteľmi parlamentných strán, ktorí si uvedomujú, že obrana a bezpečnosť SR je jednou z prioritných tém.Vyjadril v tejto súvislosti presvedčenie, že tak ako v minulosti, aj teraz máme na Slovensku témy, o ktorých musíme byť schopní kultivovane diskutovať naprieč politickým spektrom.„Všetci chceme budovať, posilňovať a zvyšovať obranyschopnosť Európskej únie primárne v rámci členstva v NATO. Ak ale by malo dôjsť k nejakému rozpadu aliancie, Slovensko chce byť súčasťou samostatného európskeho modelu obrany,“ zdôraznil prezident.V čom sa však postoje jednotlivých politických strán podľa prezidenta odlišujú je, či Slovensko má alebo nemá byť súčasťou dobrovoľného balíka vojenskej a finančnej pomoci pre Ukrajinu.„Kým koalícia jasne dala najavo, že by Slovensko dobrovoľne nemalo prispievať do tohto balíka dodatočnými finančnými zdrojmi, tak niektoré opozičné politické strany prejavujú postoj, že by Slovensko mohlo robiť vo vzťahu k Ukrajine viac a významnejšie pomáhať,“ uviedol Pellegrini.Podľa neho stojí pred politikmi takisto náročná diskusia o navyšovaní výdavkov na obranu, kde panujú rozdielne postoje. „Záväzok navyšovať výdavky na obranu presiahne volebné obdobie, a preto by som bol rád, keby sme skôr ustálili svoj postoj a názor aj s predstaviteľmi opozície,“ poznamenal prezident.Hlava štátu si je podľa vlastných slov vedomá toho, že vyzbrojovaniu a vylepšovaniu schopností Ozbrojených síl SR sa nevyhneme, otázkou však nateraz zostáva, akým tempom sa to bude diať, v akom objeme a čo do výdavkov bude môcť byť zahrnuté.„Väčšinovo sme sa zhodli, že vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a na to, že bezpečnosť je jednou z top priorít a ochrana našich obyvateľov a územia musí byť našou prioritou, je táto otázka legitímna,“ dodal Pellegrini.