Na vonkajších hraniciach Európskej únie by mohli postupne rušiť obmedzenia proti šíreniu koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Cestovné obmedzenia zavedené počas pandémie koronavírusu na vonkajších hraniciach Európskej únie by mali čiastočne prestať platiť od 1. júla. Oznámil to v stredu vysoký predstaviteľ únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.Ako povedal, Európska komisia prediskutuje a skoordinuje plán s členskými štátmi. "Presadzovať chce prístup postupného a čiastočného rušenia týchto reštrikcií od 1. júla, s určitými tretími krajinami," uviedol Borrell.Všetky cesty do Európy s výnimkou nevyhnutných sú zakázané do 15. júna. Mnohí ministri z európskej dvadsaťsedmičky však už naznačili, že by tento termín chceli predĺžiť až do začiatku júla.Čo sa týka vnútorných hraníc únie, komisia eviduje, že viaceré krajiny sú v procese rušenia hraničných kontrol, ktorých cieľom bolo zabrániť príchodu občanov iných členských štátov, dodal Borrell.