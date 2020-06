Petržalka má už viac ako 6 500 rezidentských parkovacích miest, tento rok má v pláne vyznačiť 15-tisíc (video)

Miesta ohraničia

Menší počet miest

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - V Bratislavskej Petržalke je vyznačených už viac ako 6 500 rezidentských parkovacích miest. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti."Momentálne máme vyznačených vyše 6,5 tisíca miest, blížime sa k siedmim tisícom a napredujeme ďalej, kým nám vychádza počasie," uviedol Oliver Slovák z miestneho úradu a dodal, že najprv značia vnútroblokové, teda uzavreté parkoviská, nasledovať bude kolmé státia."Kým budeme mať dohľad nad petržalským parkovacím systémom, máme v pláne vyznačiť čo najviac parkovacích miest. V Petržalke ich je približne 26-tisíc, 10 percent z nich však musíme nechať ako návštevnícke miesta," doplnil Ivan Lučanič a spresnil, že do konca roka má mestská časť v pláne vyznačiť 15-tisíc parkovacích miest.V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov chce mestská časť po lokalite Dvory vyznačiť parkovacie miesta aj v lokalite Lúky, nasledovať bude časť Háje. Miesta, ktoré budú vyznačovať, sedem dní pred začiatkom prác ohraničia značkami so zákazom státia a zastavenia."Keď to ľudia nerešpektujú, veľmi nám to sťažuje prácu a vozidlá potom musíme odsúvať na špeciálnych kolieskach," vysvetlil Slovák. Mestská časť zabezpečuje vyznačovanie parkovacích miest vo vlastnej réžii."Je to z toho dôvodu, že sme potom flexibilnejší, keďže mestská časť je nám pri akomkoľvek probléme nápomocná a nakoniec sme aj lacnejší," doplnil Slovák. Ako ďalej uviedol, vyskytuje sa len minimum prípadov, keď sa vyznačením zmenší pôvodný počet parkovacích miest v lokalite."Máme nejaké štandardy k rozmerom parkovacieho boxu, ktoré musíme zo zákona dodržať, a môže sa stať, že nám vyjde o jeden box menej, ale snažíme sa robiť všetko pre to, aby ich bolo čo najviac," uzavrel.Celomestská parkovacia politika má začať platiť v hlavnom meste od 1. januára 2021. Vlastný pilotný parkovací systém zaviedla mestská časť Petržalka vlani v novembri a začiatkom tohto roka aj mestská časť Ružinov v lokalite 500 bytov.