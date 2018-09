Na vstup do elitného pluku už vojaci nebudú potrebovať 2 roky v službe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) - Uchádzači o službu v elitnom žilinskom piatom pluku špeciálneho určenia sa môžu do výberového konania prihlásiť hneď po absolvovaní základného výcviku. Doteraz museli predtým aspoň dva roky vykonávať štátnu službu profesionálneho vojaka. O zmene, ktorá bude platiť od 1. októbra, TASR informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v tejto súvislosti ubezpečil, že zmena nespôsobí pokles kvality pluku." vyhlásilPodľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka k rozhodnutiu o zmene podmienok prispel aj demografický vývoj. Uvedomuje si však aj jej výhody.vysvetlil.Od pondelka (1.10.) sa tiež predlžuje doba platnosti výsledkov výberu úspešných uchádzačov z dvoch na štyri roky. Zároveň bude možné do konca roka 2021 prijať uchádzača, ktorý splnil podmienky podľa predchádzajúceho nariadenia a nebol do funkcie v 5. pluku prijatý.Najbližšie kolá výberov do elitného pluku sa uskutočnia pravdepodobne v apríli a júni budúceho roka.priblížila Capáková.