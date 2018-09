ŽSR chcú nakúpiť koľajnice za 17,98 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú nakúpiť koľajnice pre celú železničnú sieť za 17,98 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku má pre ŽSR zabezpečiť rakúska spoločnosť voestalpine Schienen.Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Zákazka železníc je rozdelená do dvoch častí.V obidvoch častiach uspela rakúska spoločnosť, s ktorou ŽSR podpísali rámcové zmluvy na dodávku koľajníc. Výsledná hodnota zákazky je tak rovnaká ako predpokladané ceny pri vyhlásení tendra. Rámcové zmluvy by mali byť na obdobie dvoch rokov, prípadne do vyčerpania finančného limitu.Prvú časť dodávky tvorí nákup koľajníc s triedou ocele R 260. Hodnota dodávky je 11,1 milióna eur bez DPH. Druhú časť zákazky tvorí nákup koľajníc s triedou ocele R 350 HT, R 400 HT za cenu 6,88 milióna eur bez DPH. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.