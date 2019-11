Na východe Konga sa zrútilo malé lietadlo, hlásia mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Goma 24. novembra (TASR) - Najmenej šesť mŕtvych tiel sa našlo v nedeľu po havárii malého lietadla, ktoré sa zrútilo do husto zaľudnenej oblasti v meste Goma na východe Konžskej demokratickej republike (KDR). Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady. Predpokladá sa, že na palube bolo 19 ľudí.Lietadlo Dornier-228 miestnej leteckej spoločnosti Busy Bee sa zrútilo krátko po vzlietnutí do obývanej oblasti neďaleko letiska v Gome. Stroj smeroval do mesta Beni, ležiaceho 350 kilometrov severne od Gomy.Podľa prvých informácií tamojších úradov nie je pravdepodobné, že by niekto z pasažierov alebo členov posádky letecké nešťastie prežil. Záchranné tímy naďalej pátrajú po ďalších telách.Na palube lietadla sa nachádzalo 17 cestujúcich a dvaja členovia posádky. Lietadlo vzlietlo približne o 08.00 h SEČ.V provincii Severné Kivu na východe krajiny spoločnosť Busy Bee prevádzkuje tri lietadlá.Príčina pádu lietadla zatiaľ nie je známa.