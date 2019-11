Pápež František sa pomodlil za obete jadrovej bomby v Hirošime

Pápež František bozkáva oltár. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hirošima 24. novembra (TASR) - Pápež František odsúdil v nedeľu počas návštevy japonského mesta Hirošima jadrové zbrane a ich používanie označil zaPápež zároveň pri tejto príležitosti vyzval na koniec jadrových zbraní ako takých, píše agentúra AFP.povedal František pri pamätníku v Hirošime a pomodlil sa za obete zhodenia jadrovej bomby. Pápež si na tomto mieste vypočul aj osobné svedectvá tých, ktorí jadrový útok prežili.Pred Hirošimou navštívil v nedeľu aj Nagasaki, teda obe mestá, na ktoré v auguste 1945 zhodili Spojené štáty jadrové bomby. Tieto útoky si spolu vyžiadali najmenej 214.000 mŕtvych a prispeli k ukončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí.Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pricestoval do Japonska v sobotu v rámci svojho ázijského turné, pričom už krátko po pristátí v Tokiu apeloval v prospech spoločných opatrení na úplné odstránenie jadrových zbraní.V pondelok sa hlava katolíckej cirkvi stretne s cisárom Naruhitom, premiérom Šinzóom Abem a na štadióne v Tokiu bude celebrovať omšu.Pápež sa v krajine vychádzajúceho slnka stretne aj s obeťami zemetrasenia z roku 2011 a následnej vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchod Japonska a vyžiadali si 18.500 obetí na životoch. Živel zároveň spôsobil katastrofu atómovej elektrárne vo Fukušime.Ide o tretiu pápežovu cestu do Ázie a jeho 32. zahraničnú cestu. Prichádza ho do dvoch krajín s katolíckou menšinou, ktoré pápež nenavštívil od 80. rokov 20. storočia.