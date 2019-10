Na východe Slovenska sa poriadne rozprší

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 2. októbra - V niektorých okresoch východného Slovenska treba v najbližších hodinách počítať s výdatnejšími zrážkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred dažďom.Výstrahy sa týkajú okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Prešov , Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Podľa meteorológov by mohlo miestami spadnúť 30 až 35 milimetrov zrážok.Výstrahy predbežne platia do štvrtka (3. 10.) do 8.00 h.