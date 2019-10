Premiér Johnson mieni v októbri prerušiť zasadnutie parlamentu

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson plánuje požiadať kráľovnú Alžbetu II. o prerušenie zasadania britského parlamentu od 8. do 14. októbra po tom, ako britský Najvyšší súd jeho predchádzajúci návrh vyhlásil za nezákonný. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na kanceláriu britského premiéra.Toto načasovanie podľa vyhlásenia kancelárie znamená, že zasadanie parlamentu bude odročené na najkratší možný čas s cieľom umožniť vykonanie potrebných príprav na to, aby kráľovná Alžbeta II. pri otvorení parlamentu mohla predstaviť nový vládny program.Agentúra AP približuje, že takéto krátke pozastavenie činnosti parlamentu je v Británii bežné a dochádza k nemu približne raz za rok.Johnson kráľovnú ešte v auguste požiadal o predĺženú prestávku v činnosti parlamentu od 10. septembra do 14. októbra, keď budú zostávať do plánovaného odchodu Británie z EÚ už len dva týždne.Tento postup vyvolal odsúdenie zo strany opozície i časti konzervatívnych zákonodarcov, protesty v uliciach, žaloby i petíciu. Podľa kritikov si Johnson parlamentnú prestávku vynútil preto, aby mu poslanci nebránili uskutočniť brexit bez dohody.Britský Najvyšší súd však 24. septembra rozhodol, že iniciované pozastavenie činnosti britského parlamentu bolo nezákonné. Parlament znova zasadol 25. septembra.