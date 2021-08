Na východe Slovenska sa prehnalo tornádo, spôsobilo materiálne škody (video)

aktualizované 6. augusta 9:28



Hasiči sprejazdnili cesty

Dvojminútová záležitosť

6.8.2021 (Webnoviny.sk) -Na východe Slovenska sa vo štvrtok v podvečerných hodinách vyskytlo tornádo. Ako informuje portál imeteo.sk, ľudia mohli tornádo pozorovať pri obciach Čierne nad Topľou, Petkovce a Bystré. V obci Petkovce dokonca tornádo strhlo aj niekoľko striech a aj v piatok pokračujú na odstraňovaní škôd po štvrtkovom tornáde.To podľa starostu obce Pavla Hybalu za dve minúty spôsobilo obrovskú spúšť, strhlo strechy zo štyroch rodinných domov, poškodilo elektrické vedenie, polámalo stromy a poškodilo aj rozhlasové a telefónne vedenie.Ako v piatok povedal pre agentúru SITA, aj vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa už v obci podarilo sprejazdniť cesty, odstrániť z nich stromy a opraviť elektrinu. Predbežné škody zatiaľ vyčíslené neboli.V obci vo štvrtok zasahovali takmer dve desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov z mesta Hanušovce nad Topľou a obcí Bystré a Soľ. Okrem popadaných stromov na cestách odstraňovali z vozoviek aj časti striech a poškodené strechy prekrývali plachtami.Podľa starostu sa aktuálne čaká na stanovenie ďalšieho postupu prác. „Na odstraňovaní následkov pracujeme vlastnými silami, ale pomoc nám prisľúbili aj starostovia okolitých obcí,“ dodal Hybala.Tornádo sa obcou podľa starostu prehnalo vo štvrtok o 17:15. „Bola to dvojminútová záležitosť. Bol som na obecnom úrade, keď som vyšiel von, hučalo to, fúkal silný vietor, videl som vír, v ktorom lietali šaty, papiere. Ihneď som pozatváral okná na úrade, a keď som zišiel už dole, našiel som spúšť, bolo to strašné,“ opísal Hybala.