Protesty v Bratislave proti výhodám pre zaočkovaných: Na Hodžovom námestí je približne desiatka ľudí (foto)

aktualizované 6. augusta 10:23





Dav kričal „gestapo“ aj „slobodu“

Odklon bratislavskej MHD

6.8.2021 -V Bratislave aj v piatok pokračujú protesty proti vládnym opatreniam a výhodám pre zaočkovaných. Na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom sa nachádza približne desiatka demonštrujúcich. Situácia je zatiaľ pokojná a dohliadajú na ňu aj policajti.Protesty sa v Bratislave konali aj vo štvrtok 5. augusta. Jeden sa začal na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom, druhý bol pred Úradom vlády SR na Námestí slobody.Na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom v Bratislave protestovalo niekoľko stoviek ľudí. Po niekoľkých hodinách časť z nich začala blokovať dopravu v jednom jazdnom pruhu pri námestí. Kričali pritom heslá ako „slobodu“ a „my sme tu doma“.Polícii sa už protestujúcich sediacich na vozovke podarilo vytlačiť mimo cestu. Protestujúci pri zásahu polície kričali „gestapo“.Bratislavská polícia už v stredu vyzvala občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť na štvrtkových verejných zhromaždeniach, aby sa vyhli miestam ich konania. Apelujú aj na vodičov, aby sa tiež vyhli týmto miestam a rešpektovali pokyny polície.Dopravný podnik Bratislava (DPB) evidoval v súvislosti so štvrtkovými protestami dva incidenty, ktoré spôsobili odklon mestskej hromadnej dopravy (MHD). Pre agentúru SITA to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec.„Prvý sa týkal zablokovanej Panónskej ceste, kde v čase od 10:54 do 11:14 bola obmedzená doprava, a teda aj premávka autobusových liniek 91, 93 a 94," uviedol hovorca a dodal, že pre druhú blokáciu komunikácie na Hodžovom námestí, ktorá trvala od 12:17 do 12:31, bol nútený DPB na nevyhnutný čas prerušiť premávku liniek 203, 207 a 212.Ako ďalej poznamenal, v prípade, ak sa situácia v uliciach Bratislavy zmení, DPB je pripravený v súčinnosti s políciou opäť odkloniť všetky dotknuté linky a vypraviť záložné vozidlá, vďaka ktorým posilní jednotlivé spoje. „Premávku MHD momentálne koordinuje mimoriadne posilnený tím pätnástich dispečerov, a to priamo v teréne aj v centrále DPB," uzavrel Chlebovec.