Na východe Slovenska začali statici s prehliadkami, niektoré rodiny sa už domov nevrátia

Kontrolovať sa bude bezpečnosť

Najhoršie dopadli kostoly

Mnohé škody ani nehlásia

Stále prebieha sumarizácia škôd

Žiadajú o pomoc

11.10.2023 (SITA.sk) - Situácia v obciach postihnutých pondelkovým zemetrasením na východe Slovenska je stabilizovaná. Aj naďalej však v celom Prešovskom kraji trvá mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil v utorok Okresný úrad v Prešove. Po stredajšom rokovaní krízového štábu to uviedol jeho prednosta Peter Harvan.V obciach podľa neho prebieha základná prehliadka budov. V teréne bolo deväť statikov, popoludní mali pribudnúť ďalší. Statikov poskytlo pre svoje nehnuteľnosti aj rímskokatolícke arcibiskupstvo."Chceli by sme do zajtra vo všetkých dedinách skontrolovať poškodené stavby," uviedol Harvan s tým, že najhoršia je situácia v obciach Ďapalovce (okres Vranov n/Topľou), Nižná Sitnica a Jankovce (okres Humenné)."Základné obhliadky sú o tom, či sú bezpečné pre občanov, či sa môžu vrátiť, či tam môžu bývať, alebo či je to pre nich nebezpečné a musia sa vysťahovať," vysvetlil predseda sekcie statiky Slovenskej komory stavebných inžinierov Viliam Hrubovčák.Dodal, že sa snažia posilniť počty statikov, keďže potrebujú prezrieť viacero budov. Jednotlivé obhliadky pritom môžu podľa závažnosti trvať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín. "Počty prehliadok sa upresňujú každou minútou. Na krízovom štábe padali rôzne údaje, bolo to v stovkách, ale definitívne počty ešte nie sú zozbierané," doplnil Hrubovčák, ktorý bol menovaný ako koordinátor statikov.Ako ďalej uviedol, niektoré domy už statici označili za neobývateľné bez dodatočného sanačného zásahu. "Týchto občanov sme upozornili, že musia odísť z tých budov a musia si riešiť sanáciu objektu, opravu a môžu sa vrátiť až po nej," uviedol Hrubovčák. Zatiaľ podľa neho ale nejde o veľa objektov. Významne sú poškodené niektoré kostoly."Kostol v Jankovciach je asi v najhoršom stave. Aj kostol v Nižnej Sitnici je opáskovaný a je nebezpečné tam ísť," doplnil Harvan s tým, že hoci sa pôvodne hovorilo o ich búraní, pamiatkový úrad ich bude chcieť zachrániť.Či ich bude potrebné zbúrať, zatiaľ nie je isté ani podľa Hrubovčáka. "V tejto chvíli sú natoľko poškodené, že bez nejakého zásahu sme zakázali vstup a ešte dnes ideme obzrieť ďalšie sakrálne stavby tak, aby sme vedeli, že ak tam budú ľudia zhromaždení na cirkevných bohoslužbách, aby sa tam mohli cítiť bezpečne," dodal počas rokovania krízového štábu.Podľa starostu obce Jankovce Jaroslava Vasiľa je miestny kostol po zemetrasení v zlom stave. Sú na ňom viditeľné praskliny zvnútra i zvonku objektu."Kostol je vážne poškodený a svojím stavom ohrozuje okolie. Keďže sa ešte očakávajú nejaké záchvevy, tak je otázka, či nespadne. Dúfajme ale, že ostane a že sa ho nejako podarí zachrániť," uviedol starosta. Poškodené sú však podľa neho aj viaceré rodinné domy."Máme v obci 94 objektov, obývaných je zhruba 80 rodinných domov. Poškodenie nám nahlásilo 45 ľudí. Je ale zrejmé, že tých poškodených domov je viac, akurát, že ak si puknuté priečky sú schopní ľudia opraviť svojpomocne, tak to ani nehlásia," vysvetlil pre agentúru SITA Vasiľ.Nahlásených 45 budov podľa neho posúdi statik. Zatiaľ ich videl necelých 20. Minimálne tri domy nebudú podľa starostu vhodné na bývanie a hrozí im aj možné zbúranie.Podľa prednostu Okresného úradu Harvana starostovia zatiaľ sumarizujú vzniknuté škody. Prvotné odhady ale zatiaľ nemajú. "Starostovia a obyvatelia domov zatiaľ pracujú na odstránení škôd. Hlavne komíny a strechy sú v takom stave, že môžu kedykoľvek spadnúť na človeka a zraniť ho," uviedol s tým, že starostov vyzval na vyčíslenie škôd aj vzhľadom na prisľúbenú pomoc z Prešovského samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorého nadácie chcú pomôcť aj Poliaci.Na pomoc vyzval aj štát. "Týmto by som chcel otvorene požiadať vládu, ktorá vládne a aj strany, ktoré skladajú budúcu vládu, aby sa nielen prišli pozrieť, ale dali vyjadrenie o pomoci pre tieto dediny, lebo zo strany štátu tápeme v pomoci," dodal Harvan.Zemetrasenie na východe Slovenska malo v pondelok 9. októbra o 20:23 podľa oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied lokálne magnitúdo 4,9, hĺbku 17,8 kilometra a epicentrum v obci Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou). Zemetrasenie spôsobilo iba materiálne škody, obete na životoch hlásené neboli. Niekoľkosekundové otrasy hlásili nielen obyvatelia zo Slovenska, ale aj okolitých krajín.