Kiska: Fico ako premiér je výsmechom tým, ktorí po Kuciakovej vražde bojovali proti mafii a za slušné Slovensko

11.10.2023 (SITA.sk) - Fico ako premiér, možno Kaliňák ako minister, Gašpar a podobne, to je výsmech a urážka pre tých, ktorí bojovali proti mafii a za slušné Slovensko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej , skonštatoval v stredu bývalý prezident Andrej Kiska na margo podpísania memoranda o rodiacej sa koalícii medzi stranami Smer-SD Slovenskou národnou stranou (SNS) . „Viac k tomu nemám čo dodať," povedal.Doplnil tiež, že nezávidí súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej . „Možno sa pamätáte, že keď chcel Pellegrini vymenovať novú vládu po tom, čo Fico podal demisiu, tak som odmietol, respektíve pohrozil Pellegrinimu, že mu odnímem právo menovať vládu, pokiaľ bude vo vláde vtedy navrhovaný mladý Ráž za ministra vnútra. To je nástroj, ktorý som ja vtedy použil. V žiadnom prípade si nedovolím radiť a komentovať akokoľvek rozhodnutia pani prezidentky. Viem si ale predstaviť, že to má veľmi ťažké," uzavrel.