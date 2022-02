Na východe Ukrajiny to začína vrieť, proruskí separatisti zvyšujú napätie a obstreľujú priľahlé obce

Z oblasti hlásia stovky explózií

Rusko hľadá zámienku na inváziu

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodní pozorovatelia počas štvrtka zaznamenali takmer 600 porušení prímeria na nepokojnom východe Ukrajiny. To je viac ako dvojnásobok priemeru za predošlý mesiac.Špeciálna pozorovacia misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá v oblasti pôsobí od roku 2014 a usiluje sa o dodržiavanie prímeria medzi proruskými separatistami a ukrajinskými silami, tiež informovala, že za 24 hodín končiac štvrtkovým poludním zaznamenali viac ako 500 explózií. To je štvornásobne viac ako bol denný priemer za minulý mesiac.V oblasti tiež rušia signál, takže tri drony organizácie sa pri monitorovaní stratili a jeden nemohol vzlietnuť. Novinár agentúry AP pôsobiaci v oblasti zase informoval, že rušenie elektroniky pokračovalo aj cez noc a v meste Luhansk niekoľko hodín nefungovala telefónna sieť, čo bolo už druhú noc v rade.Značný podiel explózií si vo štvrtok odniesla obec Stanica Luhanska, kde jeden z mínometných nábojov ráno zasiahol škôlku. Ďalšie poničili školský dvor a rozbili okná v neďalekých domoch. Traja ľudia utrpeli zranenia a pol obce prišlo o elektrinu.Rusko v pohraničí s Ukrajinou zhromaždilo vojakov, čo vyvoláva na Západe obavy z invázie, no Moskva to popiera. USA opakovane varujú, že konflikt na nepokojnom východe by mohol poskytnúť Rusku zámienku na to, aby prekročilo hranicu.V tomto duchu sa vyjadril aj veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksander Pavliuk, podľa ktorého mali spomenuté explózie v Donbase vyprovokovať reakciu, ktorá by viedla k protireakcii.