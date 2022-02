Zákazníci Tesca odovzdali komunitným projektom 2,65 milióna hlasov

105 kultúrnych podujatí



58 ihrísk



199 vzdelávacích aktivít



154 úprav verejných záhrad a parkov



13 detských táborov



21 pomocí pre útulky pre zvieratá



8 aktivít na ochranu včiel



18.2.2022 (Webnoviny.sk) -Jubilejná desiata edícia grantového programu prináša finančnú podporu navyše pre desať projektov vo výške 13 000 eur. Program Tesca tak podporí celkovo vybrané projekty na Slovensku sumou až vyše 182-tisíc eur."Tesco dlhodobo podporuje komunity vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobí. Teší nás, že naši zákazníci už systém hlasovania žetónmi poznajú a do hlasovania sa radi zapájajú. Dokonca už od našich kolegov pri pokladni zväčša nepotrebujú informáciu, na aký účel žetón slúži. Je úžasné, že vďaka všetkým edíciám grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáhame sme mohli podporiť realizáciu 1 849 skvelých projektov vsume dokopy až 1,51 milióna eur. Ďakujeme všetkým zákazníkom za každý jeden hlas," hovoríO víťazných lokálnych projektoch rozhodli zákazníci hlasovaním v jednotlivých regiónoch Slovenska, odovzdať svoj hlas mohli vo všetkých 154 obchodoch Tesca. Nápady s najviac žetónmi od zákazníkov podporí Tesco sumou 1 300 eur, na druhom mieste sumou 600 eur a nápady na treťom mieste sumou 300 eur. O podpore navyše v celkovej výške 13 000 eur rozhodli v hlasovaní kolegovia z Tesca. Najviac žetónov odovzdali svojim obľúbeným projektom zákazníci v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji."Veľmi sa tešíme a ďakujeme za túto podporu. Peniaze použijeme na výstavbu jazdiarne, v ktorej bude prebiehať bezplatná hipoterapia a kanisterapia pre hendikepované deti a deti zo sociálne znevýhodnených rodín," hovorí, ktoré vďaka hlasovaniu zákazníkov aj podpore navyše v hlasovaní kolegov získalo až 2 600 EUR.Rovnaká suma putuje aj na stredné Slovensko občianskemu združeniuna realizáciu projektu Aj TY buď EKO-logický. V rámci tohto projektu, pri príležitosti Dňa Zeme, združenie zapojí študentov a dobrovoľníkov do ekoworkshopov, revitalizácie zelene, vyčistenia priestorov, výsadby záhonov a stromov, obnovy átrií a detských preliezok na školských dvoroch škôl v Martine a Priekope. Tie slúžia ako zelené voľnočasové priestory pre miestne komunity.Vďaka hlasovaniu zákazníkov bude na východe Slovenska krajšia napríklad aj Kalvária v Rožňave.získalo z grantové programu Tesca 1 300 eur a za tieto prostriedky vybuduje odpočívadlo vedľa informačného panelu pri parkovacej ploche, kde si návštevníci kalvárie budú môcť oddýchnuť.Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel. Príležitosť dostanú aj projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy alebo podporiť zdravie a imunitu. Doteraz miestne organizácie, samosprávy, školy či neziskovky prihlásili do všetkých desiatich edícií programu takmer 4 200 nápadov.Celkový zoznam víťazných projektov zo všetkých edícií je k dispozícii na webstránke grantového programu Informačný servis