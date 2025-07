Na východe zúri chaos, pomoc neprichádza: Demokrati kritizujú vládu a žiadajú financie z rezervy premiéra – VIDEO

Práce pokračujú, pomoc štátu bude podľa mesta nevyhnutná

Pomoc od štátu podľa Demokratov neprichádza

8.7.2025 (SITA.sk) - Mimoparlamentné hnutie Demokrati vyzýva vládu na bezodkladné vyhlásenie mimoriadnej situácie na úrovni kraja po ničivej veternej smršti, ktorá zasiahla východné Slovensko. Zároveň žiada, aby boli na odstraňovanie škôd uvoľnené prostriedky z rezervy predsedu vlády.Ako pripomenul podpredseda Demokratov a primátor mesta Prešov František Oľha , na úrovni mesta vyhlásili v súvislosti s počasím v pondelok po 18:00 mimoriadnu situáciu. „Tie následky sú v niektorých prípadoch viac než vážne, pretože evidujeme strhnuté strechy, polámané stovky stromov, desiatky poškodených áut a ďalšieho majetku občanov,“ uviedol Oľha s tým, že v meste sú prakticky nepretržite v nasadení a pokračuje v odstraňovaní následkov kalamity.Podľa primátora prebieha aj čistenie kanalizácií a prijímajú sa preventívne opatrenia vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia. „Pomoc od ozbrojených síl a ďalších štátnych zložiek bude asi v istom bode nevyhnutná. Je preto dôležité, aby bola mimoriadna situácia vyhlásená aj na úrovni kraja a o tom práve rokujeme,“ dodal Oľha.Podľa člena predsedníctva a enviroexperta Demokratov Michala Kiču je šťastím, že sa nikto vážne nezranil. Vláda však podľa neho situáciu vážne podcenila.„Jednoznačne mala byť ihneď vyhlásená mimoriadna situácia na úrovni kraja. To by prispelo k lepšej koordinácii záchranných zložiek, širšiemu zapojeniu ozbrojených síl, odbremeneniu menších obcí a uľahčilo by to financovanie odstraňovania škôd, ktoré môžu celoslovensky dosiahnuť desiatky miliónov eur,“ uviedol Kiča.Zároveň ostro kritizoval fakt, že pomoc postihnutým regiónom sa zatiaľ rieši prevažne formou verejných zbierok. „Je neakceptovateľné, že na elementárne potreby postihnutých občanov sa musia skladať ľudia. Presne na tieto účely slúži rezerva predsedu vlády. O jej využití však nepočuť nič. Rozumiem, že vláda nezasadá, no je nemysliteľné, že po tom, čo v Gelnici bola strhnutá strecha bytovky, sa musia na opravy skladať občania,“ dodal.Predstaviteľov vlády vyzval, aby osobne navštívili postihnuté oblasti. „Chcem odkázať najmä ministerstvu životného prostredia, aby konečne bralo vážne dôsledky klimatických zmien na obyvateľov regiónov, miest a obcí,“ uzavrel tému primátor mesta Prešov.