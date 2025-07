PMÚ začal správne konanie voči podnikateľovi, ktorý odmietol spolupracovať počas neohlásenej inšpekcie

8.7.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal 7. júla 2025 správne konanie voči podnikateľovi, ktorý počas neohlásenej inšpekcie v dňoch 10. a 11. júna 2025 odmietol spolupracovať so zamestnancami úradu. Inšpekcie sa uskutočnili u podnikateľov pôsobiacich v oblasti poskytovania klimatizačných, chladiarenských služieb a služieb tepelných čerpadiel.Podnikateľ v priebehu kontroly opakovane odmietol predložiť PMÚ svoj pracovný (mobilný) telefón, hoci bol na to niekoľkokrát vyzvaný a upozornený na následky tohto konania. PMÚ pripomína, že počas inšpekcie sú podnikatelia povinní poskytovať úradu potrebnú súčinnosť a umožniť jej riadne vykonanie.„Mobilné telefóny sa aktívne využívajú na podnikateľskú činnosť a môžu byť významným zdrojom informácií o možných protisúťažných praktikách. Ich nepredloženie preto môže mať negatívny dopad na efektívny výkon pôsobnosti PMÚ pri ochrane hospodárskej súťaže,“ uvádza úrad.Za porušenie tejto povinnosti môže PMÚ uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 1 % z jeho obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.