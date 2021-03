Na vyplácanie garančných dávok Sociálna poisťovňa vlani vynaložila 3,6 milióna eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas minulého roka priemerne mesačne 136 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 3,6 milióna eur.V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles o 112 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky klesli o 2,86 milióna eur.Dôvodom medziročného poklesu počtu poberateľov dávok a výdavkov na výplatu dávok je to, že v novembri a decembri 2019 poisťovňa vyplácala garančné dávky bývalým zamestnancom siete potravín Kačka. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2020.Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.