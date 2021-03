Vyšetrovateľ nedovolil obhajobe riaditeľa SIS nazrieť do spisu bez odôvodnenia, uviedla advokátka Mišíková

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ nedovolil obhajobe riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského nazrieť do spisu bez toho, aby to odôvodnil.Médiám to dnes povedala advokátka Eva Mišíková, ktorá je obhajkyňou Vladimíra Pčolinského. Doplnila, že rovnako jej nebolo umožnené pozrieť sa na zápisnice svedkov, ktorých vo veci vypočúvajú a majú byť aktérmi predmetného skutku.„Mali sme preto sťaženú argumentáciu, pokiaľ ide o návrh na vzatie do väzby. Nemala som za ten čas možnosť uskutočniť právnu poradu s klientom," doplnila Mišíková. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku dnes od 10:00 rozhoduje o vzatí riaditeľa SIS do väzby. Vladimír Pčolinský čelí podozreniam, že vzal úplatok 40-tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kollára