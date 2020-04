Na vysokohorských chatách bola vykonaná kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení

Pochvala pre zodpovedných chatárov

Zákaz pohybu skialpinistov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na vybraných vysokohorských chatách vykonali v období od 10. do 17. apríla príslušníci Bezpečnostno-operatívnej jednotky (BOJ) kontrolu nad dodržiavaním nariadení Úradu vlády SR a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v súvislosti s pandémiou.S výsledkom boli spokojní a ocenili zodpovedný prístup. Horská záchranná služba o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.„Situácia na kontrolovaných vysokohorských chatách bola veľmi dobrá, tu musíme chatárov pochváliť za ich zodpovedný prístup k protiepidemiologickým opatreniam,“ uvádzajú záchranári s tým, že časť vysokohorských chát bola úplne uzatvorená pre verejnosť a ostatné mali zriadený len okienkový predaj v zmysle nariadenia ÚVZ SR.„Pohyb turistov a skialpinistov počas kontroly nepresahoval nebezpečnú hranicu, pri ktorej by dochádzalo k stretom a zhromažďovaniam väčších počtov ľudí a neboli zaznamenané ani žiadne organizované hromadné podujatia v horských oblastiach,“ konštatujú ďalej záchranári.Zároveň návštevníkov upozorňujú, že od 15. apríla platí zákaz pohybu skialpinistov v Tatranskom národnom parku (TANAP). Pohyb skialpinistov vo vyhradených lokalitách TANAPu je možný len v období od 15.decembra do 15.apríla.