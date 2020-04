Koronavírus je podľa štúdie amerických vedcov oveľa rozšírenejší ako sme si mysleli

Tvrdia to vedci zo Stanford University v americkej Kalifornii, podľa ktorých je koronavírusom nakazených 50- až 85-krát viac ľudí, než ako ukazujú oficiálne čísla.

Šokujúce výsledky

Štúdia, ktorej výsledky zverejnili v piatok a ešte neprešla tradičným pripomienkovaním zo strany iných vedcov, pracuje s výsledkami testov na prítomnosť protilátok proti koronavírusu, ktoré americká vedci vykonali na vzorke 3 330 náhodne vybraných zdravých obyvateľov kalifornského okresu Santa Clara.

Podľa britského denníku The Guardian ide o prvú podobnú štúdiu na takto rozsiahlej vzorke. Jej výsledky sú priam šokujúce – zatiaľ čo v čase zberu dát bolo totiž v okrese Santa Clara „oficiálne“ nakazených len 1 094 ľudí a päťdesiati zomreli, keď sa výsledky štúdie vztiahnu na celú populáciu okresu, reálny počet pravdepodobne nakazených ľudí nám stúpne na 48-tisíc až 81-tisíc.

Podľa Guardianu niektorí vedci štúdiu interpretujú ako náznak, že sme už možno blízko štádia, keď populácia získa takzvanú kolektívnu imunitu na koronavírus.

Epidemiológ krotí nadšenie

Podľa amerického epidemiológa Arthura Reingolda, ktorý sa na tejto štúdii nepodieľal, by to však bola veľmi zbrklá interpretácia. Nevieme podľa neho totiž s istotou ani to, či a na ako dlho dokážu protilátky človeka pred koronavírusom uchrániť.

Navyše, aj ak by výsledky štúdie boli reprezentatívne a platné nielen na obyvateľov okresu Santa Clara, znamenalo by to, že koronavírus majú tri percentá populácie.

Na získanie kolektívnej imunity by pritom bolo potrebné, aby sa koronavírusom nakazilo a následne z neho vyliečilo viac ako 50 percent populácie.