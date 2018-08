Na výstave Bielikových fotografií o okupácii možno čítať dobovú tlač

Najznámejšia fotografia Ladislava Bielika. Foto: TASR / Vlastimír Andor Foto: TASR / Vlastimír Andor

Bratislava 25. augusta (TASR) - Fotografická výstava Ladislava Bielika 50 rokov po... je v múzeu moderného umenia Danubiana v bratislavskom Čunove.Okrem cyklu fotografií si návštevník môže prečítať zväčšené strany novín z 22.8.1968 a nasledujúcich dní: mimoriadne vydania Smeny a Pravdy, ale aj americké The New York Times (26.8.1968) a nemecké Welt am Sonntag (25.8.1968) s fotografiou Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom, avšak bez mena jej autora a s uvedením zahraničných agentúr.na piatkovej (24.8.) vernisáži povedal riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič.Zároveň priblížil dlhodobý súdny proces Bielikovej rodiny, pretože spomínanú fotografiu si privlastnili iní. Tiež predstavil odvážneho muža s odhalenou hruďou, inštalatéra Emila Galla (1924–1971) i osud fotografa v podobe straty zamestnania a ďalších problémov počas nasledujúcej komunistickej normalizácie, až po jeho náhodnú smrť pri fotografovaní motoristických pretekov v Maďarsku (1984).zdôraznil fotografov syn Peter Bielik.Pre TASR potvrdil, že spomínaná ikonická fotografia v Danubiane je vôbec najväčšia, aká bola zverejnená na výstavách v novodobej histórii Slovenska od roku 1989. Má plochu takmer 3,5x6,5 metra.dodal Bielik.Závesné diela v Danubiane dopĺňajú vo vitrínach ďalšie dobové periodiká i nedávno vydané zberateľské rarity s motívom svetoznámej fotografie jeho otca: zberateľská minca, pamätná medaila, poštová známka a suvenírová bankovka. Tiež tematické knihy v rôznych jazykoch, video z bratislavských ulíc po príchode tankov a reakcie nespokojných občanov, ale aj rôzne nápisy a plagáty na stenách a vo výkladoch.Výstava potrvá do 11. novembra. Dopĺňa ju rovnomenný katalóg s textom historičky umenia Evy Trojanovej, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR.