Beblavý: Doba neurčitá pre šéfa polície je OK. Odvolať ho má minister

Bratislava 25. augusta (TASR) - Policajný prezident má byť odvolateľný ministrom vnútra, lebo ten za neho nesie zodpovednosť. Pre TASR to uviedol nezaradený poslanec a šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý, ktorý presadzuje, aby výber policajného šéfa bol urobený aj odbornou oponentúrou.myslí si opozičný poslanec.Voliť policajného prezidenta na dobu neurčitú, ako presadzuje SNS, je podľa Beblavého v poriadku. Vládny návrh hovorí o sedemročnom období.dodal Beblavý.Koaličná SNS v piatok (24.8.) uviedla, že chce ďalej rokovať o zmene pravidiel výberu policajného prezidenta. Odmieta navrhované sedemročné funkčné obdobie. Spravodlivé by podľa národniarov bolo, aby bol policajný prezident zvolený na dobu neurčitú. SNS zároveň odmieta tvrdenia, že nechce podporiť novelu zákona o Policajnom zbore, lebo si dáva podmienky v iných štátnych inštitúciách vrátane SIS.O mechanizme, voľbe a iných problémoch Policajného zboru bude podľa národniarov hovoriť koalícia na najbližšej Koaličnej rade.dodáva SNS, ktorá detaily svojich návrhov predloží na najbližšej Koaličnej rade.Navrhované pravidlá výberu prezidenta Policajného zboru počítajú s tým, že ho bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak ale bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Vo funkcii by mal byť na sedem rokov. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.