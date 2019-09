Na vzdelávane detí so špecifickými potrebami chýbajú kapacity

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením spoločne s odborníkmi na začiatku nového školského roka opäť upozorňujú na to, že školy nie sú pripravené poskytovať kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetky deti. Chýba im príprava, materiálno-technická podpora, personálne i odborné kapacity a predovšetkým systémové riešenia.V školách je podľa zástupcov InkluKoalície - Koalície za spoločné vzdelávanie len 49,4 percenta požadovaných asistentov učiteľa, ktorí zabezpečujú deťom aj učiteľom na vyučovaní potrebnú podporu a pomoc.povedal špeciálny pedagóg, rodič a člen Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Rudolf Salčák v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave.Ďalším problémom je nedostatok odborných zamestnancov, teda školských psychológov, logopédov, špeciálnych, liečebných alebo sociálnych pedagógov na školách. Podľa výkazov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ich bolo k 30. júnu vo všetkých školách 1173. Školy by podľa koeficientov MŠVVaŠ SR v Modeli objektivizácie z roku 2016 však vyžadovali aspoň 4017 takýchto odborných zamestnancov.priblížil špeciálny pedagóg psychológ a koordinátor Koalície za spoločné vzdelávanie Viktor Križo.dodal.hovorí detský psychológ Vladimíra Dočkala. Podľa neho by v škole malo byť vytvorené prostredie, v ktorom je možné riešiť problémy všetkých detí.priblížil Dočkal. Myslí si, že deti celkovo vnímajú školu veľmi negatívne a nemajú motiváciu učiť sa. Problémom je podľa neho tiež to, že školský psychológ je v škole často zamestnaný na skrátený úväzok.InkluKoalícia, ktorá združuje pedagogických a odborných zamestnancov, už na jar 2019 upozornila Európsku komisiu na alarmujúcu situáciu podpory vzdelávania detí na Slovensku, týkajúcu sa stavu vzdelávania na Slovensku a inkluzívneho vzdelávania, plánuje aj ďalšie výstupy.