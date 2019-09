Výzva na podporu účasti Taiwanu v ICAO. Lin Chia-lung, minister dopravy a komunikácií Čínskej republiky (Taiwan)

Taiwan by nemal byť vynechaný

Spoločné budovanie bezproblémovej leteckej dopravy

Potreba medzinárodnej podpory

2.9.2019 (Webnoviny.sk) - Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve prijatý v roku 1944 krajinami na celom svete predpokladal, že "budúci vývoj medzinárodného civilného letectva môže výrazne pomôcť pri vytváraní a udržiavaní priateľstva a porozumenia medzi národmi a ľuďmi z celého sveta". Cieľom Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ktorá bola založená na týchto zásadách, je spolupráca so všetkými príslušnými a zúčastnenými stranami s cieľom dosiahnuť konsenzus v oblasti noriem a odporúčaných postupov (SARP) a politík. Usiluje sa tiež o podporu plánovania a rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy s cieľom zabezpečiť bezpečný a usporiadaný rast medzinárodného civilného letectva na celom svete. ICAO tento rok oslavuje 75. výročie svojho vzniku a v septembri sa bude konať 40. zasadnutie jej Zhromaždenia. Znovu vyzývame globálnu komunitu, nech nalieha na ICAO, aby umožnila profesionálnu a konštruktívnu účasť Taiwanu na tomto zasadnutí, čo by podľa nášho názoru mohlo ICAO výrazne pomôcť pri realizácii jej vízie a dosiahnutí jej cieľov prepájania sveta.Taiwan, ktorý má v rámci Ázijsko-pacifického regiónu strategickú polohu, sa dlho tešil úzkemu prepojeniu leteckej dopravy s ostatnými krajinami a oblasťami v regióne. Taipejský letový informačný región (Taipei FIR), za ktorý je Taiwan zodpovedný, riadi veľký objem leteckej dopravy vo východnej Ázii a v roku 2018 poskytol služby vyše 1,75 miliónov riadených letov, čo je oproti roku 2017 nárast o 5,8%. Ku koncu roka 2018 obslúžilo 17 taiwanských letísk viac ako 68,9 milióna cestujúcich. Približne 92 leteckých spoločností ponúklo lety z Taiwanu a na Taiwan, prevádzkujúc osobné aj nákladné lety na 313 trasách spájajúcich 149 miest po celom svete. Taiwan je aktívnym účastníkom medzinárodného spoločenstva civilného letectva a Taipei FIR je neoddeliteľnou súčasťou globálnej siete FIR. Vzhľadom na technické, odborné a pragmatické dôvody musí Taiwan naliehavo vytvoriť priame komunikačné kanály s ICAO a byť informovaný o najaktuálnejších pravidlách a predpisoch na zabezpečenie bezpečnej leteckej prepravy cestujúcich a nákladu.Taiwanská správa civilného letectva (CAA) usilovne pracuje na udržaní najvyššej úrovne leteckej bezpečnosti a kvality služieb na FIR v Taipei. Keďže sa však nemôže zúčastniť na stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach ICAO, je nútená vynaložiť značné množstvo dodatočných investícií a času, aby porozumela dôvodom rozhodnutí ICAO a riadne implementovala potrebné normy a odporúčané postupy (SARP). Taiwan sa bude naďalej snažiť implementovať opatrenia na splnenie všetkých týchto noriem a odporúčaných postupov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu letectva. Je však nevyhnutné a legitímne umožniť Taiwanu získavať súvisiace informácie a zúčastňovať sa na aktivitách ICAO vrátane účasti na Zhromaždení. Táto požiadavka je nielen v súlade s cieľmi ICAO, podľa ktorých nesmie byť žiadna krajina vynechaná, ale bola by prospešná nielen pre Taiwan a Ázijsko-pacifický region, ale aj pre ICAO.Dlhodobé úsilie Taiwanu o účasť v ICAO pritiahlo celosvetovú pozornosť. Vo vyhlásení ministrov zahraničných vecí krajín G7, vydanom 7. apríla 2019 po stretnutí v meste Dinard vo Francúzsku, bola Taiwanu vyjadrená podpora. "Podporujeme skutočnú účasť všetkých aktívnych členov medzinárodného leteckého spoločenstva na fórach ICAO. Vylúčenie niektorých jej členov z politických dôvodov ohrozuje bezpečnosť a ochranu letectva." Toto tvrdenie je v súlade s požiadavkami Taiwanu. Taiwan ako zodpovedná zainteresovaná strana v medzinárodnom leteckom spoločenstve má spoločný záujem na zabezpečení regionálnej a globálnej bezpečnosti letectva a je odhodlaný prispievať k ďalšiemu rozvoju globálneho letectva. Sme ochotní sa podeliť o svoje skúsenosti s rozvojom leteckého priemyslu, ako aj o naše technické znalosti, sledujúc spoločný cieľ bezpečného, usporiadaného a udržateľného rozvoja medzinárodného civilného letectva.Inzercia