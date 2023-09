Na Wagnerovu skupinu zaútočili v Sudáne bezpilotné lietadlá, údajne za nimi stojí Ukrajina

Zodpovednosť za dronový útok

Ukrajinské bezpilotné lietadlá

Strata ľudských životov

20.9.2023 (SITA.sk) - Za útokmi bezpilotných lietadiel na jednotky ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny v Sudáne pravdepodobne stojí Ukrajina. Ako referuje spravodajský web CNN, ak sú tieto správy pravdivé, znamenalo by to, že vojna na Ukrajine sa rozšírila za hranice krajiny.Podľa vyšetrovania reportérov CNN všetko nasvedčuje tomu, že ukrajinské špeciálne služby sú zodpovedné za niekoľko útokov uskutočnených pomocou dronov na povstalecké jednotky v Sudáne, podporované žoldniermi z Wagnerovej skupiny. Sú to jednotky RSF (Rapid Support Forces), ktoré bojujú proti sudánskej vláde.CNN zdôrazňuje, že nemôže potvrdiť zapojenie Ukrajiny so stopercentnou istotou, ale podľa zdrojov z prostredia ukrajinskej armády sú do toho zapojené ukrajinské špeciálne jednotky. CNN dodáva, že útoky boli podobné tým, aké Ukrajinci podnikajú vo vojne proti Rusku.Pomocou dvoch typov bezpilotných lietadiel, aké používa ukrajinská armáda, bolo v Sudáne uskutočnených najmenej osem útokov. Tie nastali v Umm Durmáne, najväčšom meste Sudánu na ľavom brehu Nílu oproti metropole Chartúm.Použité drony majú dosah tri kilometre, čo znamená, že ich operátor bol Chartúme. Útoky nastali iba dva dni po tom, ako Wagnerova skupina priviezla do Sudánu cez hranicu s Čadom veľké množstvo zbraní. Ak sú tieto analýzy správne, útoky bezpilotných lietadiel v Sudáne naznačujú nový spôsob ukrajinského boja proti ruským záujmom.V Sudáne od apríla trvajú krvavé boje medzi armádou a spomenutými polovojenskými jednotkami RFS, ktoré sú výsledkom vojenskej, finančnej a politickej rivality veliacich generálov. Dosiaľ počas týchto bojov prišlo o život najmenej, aj keď skutočné čísla môžu byť vyššie. V auguste vyšetrovanie CNN zistilo, že len za jeden deň 15. júna bolo v Západnom Darfúre zmasakrovaných viac ako tisíc civilistov, ktorí utekali pred konfliktom.