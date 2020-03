Na weboch nájdete kalkulačky, koľko dní vám vydrží toaletný papier

Pandémia nového koronavírusu mala v mnohých krajinách za následok panické skupovanie toaletného papiera. Pre tých, ktorí nevedia odhadnúť, koľko ho skutočne potrebujú či kedy sa im zásoby minú, sú k dispozícii on-line kalkulačky.





Napríklad na stránke www.blitzrechner.de/toilettenpapier stačí zadať, koľko roliek toaletného papiera v domácnosti je a aké je správanie sa spotrebiteľa pri použití toalety - koľko útržkov papiera na svoju hygienu zvyčajne použije. Kalkulačka po zadaní týchto údajov vypočíta, na koľko dní je tá-ktorá domácnosť "krytá".Kalkulačka pracuje aj v "expertnom režime", keď je možné do nej zadať dĺžku karantény a priemernú spotrebu toaletného papiera pri jednom použití.Na webovej stránke sa konštatuje, že vo všeobecnosti majú ľudia tendenciu výrazne nadhodnocovať svoju potrebu toaletného papiera. Mnoho ľudí ho používa totiž viac - pričom pri malej potrebe by mala byť aj spotreba menšia, jeden alebo dva útržky.Webová stránka ponúka aj niekoľko alternatív k toaletnému papieru, ak by bol v supermarketoch a drogériách skutočne vypredaný. V takýchto prípadoch možno použiť vechtíky, prúžky starých textílií či dokonca aj rýchlu sprchu. Vždy však treba dať pozor, aby nebola spláchnutá aj použitá textília, pretože to môže toaletu upchať.Nemecko, rovnako ako mnoho európskych krajín, zaznamenalo zvýšený dopyt po toaletnom papieri, keď začal stúpať počet prípadov nakazenia novým koronavírusom.V obchodoch dochádzalo k hádkam medzi zákazníkmi, pričom jedna z nich, v Mannheime, minulý týždeň dokonca prerástla do pästného súboja, pri ktorom musela zasiahnuť polícia.Nemecká kancelárka Angela Merkelová však šla svojím spoluobčanom príkladom, keď sa ju minulý piatok podarilo odfotografovať pri týždňovom nákupe: vo svojom vozíku mala iba jedno balenie toaletného papiera, ale zato štyri fľaše vína.Kalkulačka na vypočítanie spotreby toaletného papiera je dostupná aj v iných krajinách, napríklad aj na britskej webovej stránke Howmuchtoiletpaper.com.