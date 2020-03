Koronavírus príznaky: Experti našli ďalší príznak koronavírusu: Spoznáte ho jednoducho

Špecialisti z Británie, Francúzska a USA zaznamenali v posledných týždňoch zvýšený počet pacientov, ktorí náhle stratili čuch. Ako však tvrdia, mohlo by sa jednať o jeden z príznakov ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.





Koronavírus sa stále šíri po celom svete a odborníci sa obávajú najmä veľkého množstva pacientov bez symptómov, ktorí môžu vírus šíriť bez toho, aby o tom vedeli.Otupenie čuchových zmyslov by tak mohlo ľahšie odhaliť prítomnosť koronavírusu u pacientov bez iných príznakov. Podľa AFP britskí otorinolaryngológovia už naliehali na zdravotnícke orgány, aby ľuďom s náhlou stratou čuchu alebo chuti odporučili samoizoláciu, a to aj v prípade, ak nemajú iné príznaky. Strata čuchu by totiž mohla znamenať, že dotyčná osoba je nakazená koronavírusom."Všetko, čo môžeme urobiť pre spomalenie prenosu koronavírusu, je absolútne nevyhnutné. Všetci sme si všimli nárast počtu mladších pacientov, ktorí boli úplne asymptomatickí, no nastúpil u nich pocit straty čuchu," povedala prezidentka Britskej rinologickej spoločnosti Claire Hopkinsová.Ďalej uviedla, že ju neprekvapilo, keď rovnaké správy počula aj o iránskych a francúzskych pacientoch s ochorením COVID-19, ktorí rovnako hlásili náhlu stratu čuchu. Zlom však podľa nej nastal v momente, keď jej taliansky kolega pracujúci v epicentre nákazy na severe Talianska spozoroval vysoký počet straty čuchu medzi frontovými zdravotníckymi pracovníkmi. To ju viedlo k publikovaniu množstva príspevkov a aktivizácii ďalších odborníkov.Stratu čuchu a chuti však potvrdila napríklad aj Nadine Dorriesová, ktorá bola ako prvá medzi britskými politikmi pozitívne testovaná na koronavírus. Francúzsky basketbalista Rudy Gobert, ktorý bol taktiež pozitívne testovaný, na svojom Twitteri uviedol, že počas štyroch dní nebol schopný ucítiť žiadny zápach.