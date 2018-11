Na zabezpečenie bezplatných obedov vyčlenila Handlová cez 80.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Handlová 3. novembra (TASR) - Samospráva Handlovej sa pripravuje na novinku v podobe bezplatného stravovania pre deti, a to aj zakúpením potrebného vybavenia do školských kuchýň. Financie na tento účel vo výške viac ako 80.000 eur zapracovala radnica ešte do tohtoročného rozpočtu, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Na bezplatné stravovanie v školách v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o dotáciách a školského zákona vyčlenila radnica v rámci šiestej zmeny rozpočtu konkrétne sumu 83.359 eur v rámci kapitálových výdavkov.Minulý školský rok navštevovalo trojicu základných škôl (ZŠ) v meste 1158 žiakov, materskú školu na Ulici SNP s jej elokovanými pracoviskami 357 detí. Vlani zariadenia školského stravovania vydali spolu 311.387 hlavných jedál, olovrantov a desiat.Rozpočtové opatrenie počíta aj s vyššou sumou určenou na komunikácie, a to 78.972 eur. Na údržbu a opravu miestnych komunikácií pôjde vyše 38.000 eur, na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 40.000 eur. Viac financií investuje mesto okrem iného aj do odpadového hospodárstva, a to 53.165 eur.Do rozpočtu mesto zapojilo i výnos z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 165.000 eur či iné nedaňové príjmy vo výške 9520 eur, z čoho väčšinu tvoria vratky v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia.V poradí šieste rozpočtové opatrenie schválili handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra. Po zmene je rozpočet vyrovnaný, jeho príjmy a výdavky sú zhodne vo výške 12.826.863 eur.