Študenti FMK UCM sa budú učiť od odborníkov z praxe

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Foto: Facebook FMK UCM v Trnave Foto: Facebook FMK UCM v Trnave

Trnava 3. novembra (TASR) – Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave sa budú počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky učiť od skúsených odborníkov z praxe. Týždeň vedy a techniky sa začne 5. novembra. Počas štyroch dní privíta FMK 32 hostí a zorganizuje viac ako 20 prednášok, dve diskusie a tri praktické workshopy.informovala koordinátorka podujatia na FMK UCM Vladimíra Jurišová.Prednášky budú rozdelené do tematických blokov zostavených tak, aby pokryli všetky študijné programy, ktoré sa na fakulte vyučujú.povedala Jurišová. Prvý deň bude venovaný marketingu. Prednášať budú zástupcovia najznámejších digitálnych a reklamných agentúr na Slovensku. Novou témou, ktorú organizátori zaradili do programu, je event marketing. V rámci tohto bloku sa študenti dozvedia o skúsenostiach organizátorov, ktorí stoja za lokálnym eventom Trnavský rínek alebo najväčším medzinárodným leteckým festivalom na Slovensku SIAF. Súčasťou programu bude aj diskusia s riaditeľom Grape festivalu Jánom Trstenským.Druhý a tretí deň Týždňa vedy a techniky bude venovaný digitálnym hrám. Pozvanie prijali Michaela Dvořáková z herného štúdia Beat Games, v ktorom tvorcovia dokázali vytvoriť najpredávanejšiu hru na virtuálnu realitu, organizátor postapokalyptického festivalu Junktown či autor komixov a hernej grafiky Eniac. V priestoroch kina OKO, kde sa bude tohtoročný Týždeň vedy a techniky odohrávať, sa predstaví aj vizionár zo startupu Atomontage Slovakia zameraného na revolučný systém zobrazovania a tvorby 3D grafiky. Zakladateľ Slovenskej asociácie herných vývojárov Marián Ferko povie o možnostiach finančnej podpory nezávislých herných vývojárov.Posledný deň bude zameraný na žurnalistiku. Na študentov čakajú prednášky reflektujúce aktuálne témy, ktoré tento rok zasiahli spoločnosť a mediálny svet. Reč bude o podcastoch, dátovej žurnalistike či o Facebooku, ale aj o tom, ako sa zmenila investigatívna žurnalistika deväť mesiacov po vražde Jána Kuciaka. Na pôde univerzity bloger a freelancer Jakub Goda vysvetlí, ako sa mu podarilo infiltrovať do redakcie dezinformačného webu a ako tieto pochybné médiá fungujú, uviedla Jurišová. Program doplnia a spestria praktické workshopy.