Na záchranu kožatiek veľkých zostáva desať rokov, inak najväčšie morské korytnačky vyhynú

Nenahraditeľná populácia

Existuje množstvo opatrení

4.4.2020 - Populácia kožatiek veľkých (Dermochelys coriacea) žijúcich vo východnej oblasti Tichého oceána môže do 60 rokov vymrieť. Podľa ochranárov z Fauna & Flora International (FFI) sa tomu dá predísť len tak, že do desiatich rokov kompetentní zavedú prísne opatrenia.V spomínanej oblasti si najväčšie morské korytnačky vyberajú na hniezdenie najmä Mexiko a Kostariku, no je ich možné nájsť aj v Paname a Nikarague. Za posledné tri generácie však nastal 90-percentný pokles počtu samíc schopných hniezdenia."Táto konkrétna populácia je nenahraditeľná, pretože pre túto časť oceánov je naozaj unikátna," uviedla predstaviteľka FFI Alison Gunn."V súčasnosti existuje už množstvo ochranných opatrení, no potrebujeme zvýšiť spoluprácu na zavedených nariadeniach a zaistiť tak, že táto populácia nezmizne," dodala. Podľa ochranárov musia do desiatich rokov zaviesť najmä dve opatrenia.Prvým z nich je zabrániť ročnému úbytku 200 až 260 korytnačiek, ktoré sa stávajú "vedľajšími obeťami" rybolovu a takisto je potrebná lepšia ochrana hniezd a zlepšenie inkubačných podmienok, vďaka čomu sa môže ročne narodiť o sedemtisíc až osemtisíc viac mláďat.Svoju štúdiu publikovali v žurnále Scientific Reports.