Najväčší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 - V Ekvádore zmizol najväčší vodopád po tom, ako časť jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala z výšky takmer 46 metrov, bol obľúbenou turistickou atrakciou a ročne prilákal desiatky tisíc ľudí.Podľa odborníkov z ekvádorského ministerstva životného prostredia prišiel San Rafael o väčšinu vody vo februári. Závrt vznikol na rieke nad ním začiatkom mesiaca a odklonil prúd rieky do podzemia. V súčasnosti masívny vodopád nahradili tri pramene vody.Odborníci z ministerstva životného prostredia ešte vo februári miesto preskúmali, no príčinu vzniku závrtu neurčili. Existujú určité nezrovnalosti v tom, či to bol prírodný jav alebo ho spôsobila výstavba vodnej elektrárne na rieke.Miesto uzavreli pre všetky turistické aktivity. Vodopád sa už neobjavuje ani na ekvádorskej webstránke pre cestovný ruch. Ministerstvo cestovného ruchu sa podľa NASA nechystá vodopád obnoviť do pôvodného stavu.