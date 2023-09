Na začiatku ruskej invázie bránilo juh Ukrajiny len 1500 vojakov, nepriateľ mal 20-násobnú prevahu v technike 

18.9.2023 (SITA.sk) - Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ochraňovalo juh ukrajinského územia asi 1 500 vojakov, predovšetkým v Chersonskej oblasti. V rozhovore pre web Ukrajinská pravda to povedal ukrajinský generálmajor Andrij Sokolov, ktorý bol na začiatku invázie zástupcom veliteľa ukrajinských síl na juhu krajiny.V čase, keď Rusi spustili rozsiahlu ofenzívu, boli mnohí ukrajinskí vojaci z tohto počtu na cvičeniach v iných častiach krajiny. Počas postupu Rusov tak nedokázali prísť na obranné línie.„Keď som si uvedomil, že sa nestihnú dostať do prvých línií, pretože nepriateľ už aktívne postupoval, dal som rozkaz presunúť sa do obrany tam, kde sú. To sa čiastočne podarilo,“ povedal Sokolov.Podľa Sokolova mal nepriateľ úplnú prevahu v personáli a výstroji. Rusi mali vtedy až 20-tisíc vojakov a 20-násobnú prevahu v technike. Ukrajinská protivzdušná obrana sa navyše prvý deň nijako neprejavila, takže ruskí okupanti mali podľa Sokolova na juhu úplnú prevahu vo vzduchu.