Blockmate získal investíciu vo výške 1,5 milióna eur. Polovicu tejto sumy poskytne Seed Starter Slovenskej a Českej sporiteľne

O spoločnosti Blockmate

O investoroch

Seed Starter

DEPO Ventures

Token Ventures

Tensor Ventures

BADideas.fund

ZAKA VC

Diaspora Ventures

18.9.2023 (SITA.sk) -"Toto investičné kolo nám umožňuje urýchliť naše úsilie o revolúciu v oblasti finančných služieb a prepojenia týchto sektorov. Pevne veríme, že toto spojenie predstavuje jedinečné príležitosti pre inovácie a rast, a to tak pre používateľov, ako aj pre finančné inštitúcie," hovorí Andrej Coplák, spoluzakladateľ a CEO Blockmate."Pred rokom sme deklarovali, že budeme podporovať miestne talenty a inovácie, ktoré môžu posúvať Slovensko vpred. Investícia do Blockmate v podobe tímu s globálnym potenciálom je toho dôkazom," hovorí Michal Vanovčan, výkonný manažér programu Seed Starter Slovenskej sporiteľne, a dodáva, že nová akvizícia je príležitosťou priblížiť doteraz úplne odlišné svety a posunúť klientsky servis stabilných finančných hráčov aj smerom k používateľom digitálnych aktív. Práve spojenie s Blockmate, druhým startupom v portfóliu Seed Startera Slovenskej sporiteľne, predstavuje pre banku spôsob, ako sa pripraviť na európsky regulačný rámec MiCA a TFR v oblasti kryptoaktív. Zároveň je to efektívny nástroj, vďaka ktorému sa finančná inštitúcia môže podieľať na kultivácii oblasti digitálnych aktív a prispievať k rozvoju finančného zdravia. "Sú to práve inovácie zo startupového prostredia, ktoré vytvárajú nové mosty cez zabehnuté koľaje, a my sme radi, že Seed Starter môže byť pri zrode týchto prelomových riešení," dodáva Michal Vanovčan.Blockmate sa snaží poskytovať analytický pohľad do sveta kryptomien a prepojiť ho s otvoreným bankovníctvom. Prostredníctvom svojej platformy poskytuje možnosť onboardovať viac ako 300 miliónov používateľov, poskytuje pokročilú analytiku, vyhodnocovanie rizík, interakciu s kryptoportfóliami a množstvo ďalších finančných funkcií. Okrem toho Blockmate technológia s využitím Open Banking štandardu spája milióny používateľov kryptomien s viac ako 25 000 existujúcimi fintechmi, ktoré tento štandard už v rámci svojich riešení používajú.Startup v druhom investičnom kole podporilo niekoľko veľkých hráčov, ako napríklad Seed Starter, korporátny venture kapitálový program skupiny Erste. Ďalej potom fondy Tensor Ventures a DEPO Ventures, ktoré tak pokračujú vo svojej podpore už v druhom investičnom kole – do Blockmate investovali už minulý rok v rámci pre-seedového kola, v ktorom spoločnosť získala celkovo pol milióna eur. Do druhého investičného kola sa prvýkrát zapojili napríklad Token Ventures, BADideas.fund, ZAKA Ventures a prestížny americký fond Diaspora Ventures."Tak ako Tensor Ventures stavia mosty medzi technologickým a biznisovým svetom, Blockmate prepája kryptomeny s klasickými finančnými službami. S tímom pracujeme dlhodobo a veríme im, že to dotiahnu ďaleko. Investujeme do nich už druhýkrát a tentoraz sme sa postarali aj o to, aby sa o projekte dozvedeli aj zástupcovia veľkého bankového sveta ako Česká a Slovenská sporiteľňa a ich investičný fond," hovorí Roman Smola, partner Tensor Ventures."Veríme, že Blockmate má skutočný potenciál prepojiť kryptomeny so svetom tradičných financií a sprístupniť ich obchodovanie každému. Absolútne profesionálny tím nám od prvej investície ukazuje, že je schopný túto víziu naplniť. Preto sme neváhali a podporili sme ich znovu," komentuje partner DEPO Ventures Petr Šíma.Spoločnosť Blockmate spája kryptomeny, digitálne aktíva a tradičné financie. Jej jedinečná API platforma integruje ekosystém kryptomien s tradičnými finančnými službami a vytvára priestor pre finančné riešenia novej generácie.Korporátny venture kapitálový program Seed Starter hľadá podnikateľské zámery so silnou víziou a hodnotou pre zákazníka. Program ponúka investície do majetkového podielu najmä vo fáze tzv. seedu, profesionálnu inkubáciu a širokú sieť partnerov a zákazníkov, s ktorými dokáže startupy prepojiť a pomôcť im pri vstupe na reálny trh. Seed Starter sa zameriava na slovenské aj zahraničné startupy, ktoré by v ideálnom prípade mohli mať synergický efekt s finančnou inštitúciou, akou je Slovenská sporiteľňa. Niektoré úspešné startupy majú potenciál následne ponúkať svoje produkty prostredníctvom rozsiahlej distribučnej siete skupiny Erste.Technologicky zameraný kapitálový fond a syndikát anjelských investorov so sídlom v Prahe s najväčším anjelským fondom v regióne strednej a východnej Európy. Boli medzi prvými investormi vo významných spoločnostiach ako Tatum a Bolt.Súkromná kapitálová spoločnosť so sídlom v ČR, ale s investíciami rozloženými po celom svete. Primárnym zameraním sú venture investície do blockchainových technológií a na nich vznikajúceho Web3, budovanie hardvérovej infraštruktúry pre vybrané projekty a poskytovanie know-how pre krypto biznis i tradičné finančné inštitúcie."V prípade Blockmate vidíme potenciál v prepojení sveta tradičných financií a novovznikajúceho odboru digitálnych/krypto aktív. Aj napriek očiste, ktorou si kryptopriestor prešiel v roku 2022, dnes už málokto pochybuje, že tento odbor tu zostane a bude naďalej rásť. To dokladá aj obrovský zoznam technologických firiem (Mastercard, VISA, Google, PayPal atď.), ktoré sa touto technológiou zaoberajú a budujú si interné tímy a know-how, ako s ňou pracovať. V rámci Token Ventures sme presvedčení, že práve tím Blockmate môže svojimi riešeniami výrazne pomôcť zjednodušiť prepojenie na najnovšie technológie v oblasti digitálnych aktív a následne aj ich aktívne využitie." – Martin Jančík, Co-founder, Token VenturesTensor Ventures je globálne pôsobiaci deep tech fond so sídlom v Prahe, ktorý založili Roman Smola, Martin Drdúl a Petr Ulvr. Fond podporuje revolučné nápady deep tech startupov v ranej fáze vývoja.V súčasnosti tvorí portfólio Tensor Ventures takmer dvadsať startupov z Európy, Veľkej Británie, Izraela, USA a Česka aj Slovenska. Fond podporil startupy ako Tatum, Veracity Protocol, QC82 a ďalšie v ich silnom raste.BADideas.fund je komunita viac ako 150 zakladateľov spoločností a operatívcov, ktorá poskytuje financovanie startupom v strednej a východnej Európe. Členovia sú úspešní podnikatelia zo 16 krajín, ktorí dosiahli trhovú kapitalizáciu 13 miliárd eur, škálovaním spoločností ako Wise, Vimeo, Printify, Pandadoc, Pipedrive, Bolt, Shopify, Printful, Twilio, Vinted, NordVPN a Hubspot."V tíme spoločnosti Blockmate vidíme silné zosúladenie s trhovou potrebou a doménovou expertízou v danom odvetví. Ich pevné základy a jasná vízia, spolu s rýchlo sa rozvíjajúcim trhom, z nich robia presvedčivú silu v oblasti open crypto. Ich sľubný začiatok zákazníckej trakcie len podčiarkuje vplyv, ktorý už začínajú mať." – Raimonds Kulbergs, CEO and Founder, BAD.Ideas fundJedna z najaktívnejších rodinných VC spoločností v Európe, ktorá investuje do startupov v štádiu nápadu, pre-seed a seed fázy. Spája skúsenosti z tradičného podnikania so svetom startupov."Blockmate vytvára infraštruktúrnu vrstvu na prepájanie klasického finančného sveta a sveta blockchainu. Nákup, predaj a trading kryptomien je pre obyčajných ľudí stále komplikovaná operácia. Banky a tradičné finančné inštitúcie majú vysokú mieru kredibility, ktorú zákazníci preferujú. Práve Blockmate bude dôležitým článkom na bankovom trhu a bude pomáhať veľmi ľahko integrovať blockchain ekosystém do bankového produktového portfólia, čo otvára nové príležitosti. Na druhej strane, vzhľadom na nové nariadenia EÚ musia samotné projekty Web3 spĺňať KYC svojich používateľov, čo im opäť umožňuje infraštruktúra Blockmate." – Andrej Petrus, Head of Investment Committee, ZAKA VCInvestičný fond pre-seed startupov so sídlom v San Franciscu, ktorý má rozsiahle svetové skúsenosti s operatívou a investovaním, podporuje ďalšiu generáciu európskych technologických startupov. Tento americký fond je vedený Marvinom Liao a Carlosom Diaz, zameriava sa na európskych zakladateľov s globálnymi ambíciami a poskytuje im prístup k technologickému ekosystému v USA.