Na Záhorí a juhovýchode Slovenska hrozia povodne, meteorológovia vydali výstrahy

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred povodňami na Záhorí a juhovýchodnom Slovensku. Ústav to uviedol na svojom webe.Povodňová aktivita hrozí v okresoch Skalica, Senica, Michalovce a Trebišov. Výstrahy budú platné do nedele 7. februára do 10:00.