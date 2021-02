Slovákom volá falošná technická podpora z Microsoftu, za ukradnuté údaje pýtajú peniaze

Na diaľku získajú prístup do počítača

Volajú zrejme zo zahraničia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje verejnosť na zvýšený počet prípadov podvodných telefonátov v mene spoločnosti Microsoft adresovaných priamo na súkromné mobilné čísla občanov SR.Ako ďalej Policajný zbor (PZ) SR informuje v profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti, podvodníci používajú metódu, na základe ktorej sa príjemcovi hovoru zobrazuje prichádzajúce slovenské číslo. Páchatelia sú pritom, pravdepodobne, v zahraničí a predstavujú sa ako pracovníci technickej podpory Microsoftu.„Ako účel svojho telefonátu uvádzajú poskytnutie technickej podpory pri oprave problému so softvérom. Na základe inštrukcií obete poskytnú páchateľom vzdialený prístup do svojho počítača,“ vysvetľuje polícia. Podvodníci vďaka tomu na diaľku získajú prístup do počítača a jeho obsah podľa polície zablokujú.„Na to, aby sa podvedení občania dostali späť k svojim údajom, musia podvodníkom zaplatiť úhradu prostredníctvom internet bankingu,“ uvádza polícia. Keďže páchatelia majú naďalej prístup do napadnutého počítača, podľa polície je pravdepodobné, že po prihlásení sa do internet bankingu získajú aj tieto údaje svojej obete a dôjde k ďalším finančným podvodom.Podvodníci sa podľa polície predstavujú skutočnými menami zamestnancov Microsoftu, ktoré našli na sociálnych sieťach. „Preto je dôležité im neuveriť v ich snahe ‚poskytnúť pomoc‘, aj ak by zo strany obetí došlo k falošnému overeniu ich identity,“ zdôrazňuje PZ.Keďže podvody takéhoto rozsahu sa v mnohých prípadoch uskutočňujú zo zahraničia, vzdialenosť a legislatíva cudzích krajín podľa polície značne limituje ich možnosti, ako pomôcť podvedeným občanom.Šanca na získanie ukradnutých finančných prostriedkov naspäť je tak minimálna. Na tento druh podvodu podľa polície upozornila samotná spoločnosť Microsoft. „Microsoft nikdy nekontaktujte svojich štandardných zákazníkov ako prvý, kontakt môže vyvolať ako prvý len užívateľ, nie spoločnosť,“ dodala polícia.