Na základni pri Moskve došlo k hromadnej bitke medzi vojakmi

K hromadnej bitke medzi nedávno povolanými záložníkmi a už dlhšie slúžiacimi vojakmi došlo na jednej z ruských vojenských základní pri Moskva. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na ruský internetový portál Baza.





"Nových (vojakov) tam neprivítali chlebom a soľou, ale práve naopak: Vojaci, ktorí tam slúžia, žiadali od tých nových ich oblečenie a mobilné telefóny," napísal uvedený server.Konflikt podľa tohto zdroja eskaloval do hromadnej bitky, pričom prevahu získali noví vojaci. Incident sa skončil tým, že asi 20 "mazákov", ktorí sa pôvodne pokúšali novopríchodzích šikanovať, sa muselo zamknúť v jednej z budov a privolať na pomoc políciu. Situáciu sa podarilo urovnať až po príchode policajtov a obe strany sa rozhodli nepodať trestné oznámenie.Prebiehajúca mobilizácia – vôbec prvá od druhej svetovej vojny –, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin 21. septembra, spôsobila medzi obyvateľmi Ruska pobúrenie. Mnoho Rusov je nespokojných s tým, že vojenské úrady posielajú povolávacie rozkazy aj mužom, ktorí nie sú spôsobilí pre vojenskú službu, ako napríklad študenti a chorí či postarší ľudia. Do služby mali byť totiž podľa Putinových sľubov povolávaní iba muži s vojenskými skúsenosťami či s vojenským odborným zameraním. Okrem toho sú často hlásené problémy s chýbajúcim oblečením, vybavením či jedlom pre vojakov.Chaotická mobilizácia do vojny na Ukrajine okrem toho spôsobila, že z Ruska v snahe vyhnúť sa povolaniu do armády odišli tisíce ľudí.Ruské úrady medzičasom priznali smrť dvoch mužov povolaných do služby v ruskej armáde v rámci tzv. čiastočnej mobilizácie. Podľa údajov právnika Pavla Čikova zomrelo počas mobilizačnej fázy, a teda ešte pred nasadením do bojov na Ukrajine, už šesť mužov.