Na základňu, kde parkuje aj Air Force One prezidenta USA, prenikol muž a dostal sa do vládneho lietadla

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na základňu Joint Base Andrews v americkom Marylande vo štvrtok prenikol civilista a podarilo sa mu vstúpiť do lietadla C-40, ktoré využívajú vládni predstavitelia. V tomto zariadení parkuje aj prezidentské lietadlo Air Force One.Vzdušné sily už nariadili globálnu bezpečnostnú previerku. Hovorca ministerstva obrany John Kirby v piatok vyhlásil, že "všetci berú túto udalosť veľmi vážne".Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by bola nemenovaná, neozbrojená osoba napojená na nejakú extrémistickú skupinu. Podozrivého zadržali priamo na základni a odovzdali ho orgánom činným v trestnom konaní.Počas incidentu nikto neutrpel zranenie. Veliteľ základne Roy Oberhaus označil prípad za "vážne narušenie bezpečnosti".Joint Base Andrews leží 24 kilometrov od Bieleho domu a pravidelne ju využívajú prezident, viceprezident a iní predstavitelia USA.Prezident Joe Biden zo základne odletel v piatok večer do svojho domu vo Wilmingtone v štáte Delaware.