Výberové konanie na voľné miesta sudcov najvyššieho správneho súdu presunuli na apríl

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde SR sa uskutoční od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla v sídle Súdnej rady SR. Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami je potrebné doručiť rade najneskôr do 26. februára. Pôvodne sa mal výber sudcov konať v polovici marca.Členka súdnej rady a členka správneho kolégia na Najvyššom súde SR Elena Berthotyová na druhom zasadnutí rady uviedla, že žiaden sudca zo správneho kolégia Najvyššieho súdu SR nemá záujem prejsť na Najvyšší správny súd SR.Berthotyová okrem iného povedala, že väčšina sudcov z kolégia považuje za neférové, že sa majú o svoje legitímne získane posty nanovo uchádzať vo výberovom konaní.V tejto súvislosti sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova (Za ľudí) vo štvrtok 28. januára stretla so sudcami zo správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.