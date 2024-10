Na Zámockej v Bratislave vraždila nenávisť. Progresívci vyzývajú k tomu, aby sa to už neopakovalo

12.10.2024 (SITA.sk) - Na Zámockej pred dvomi rokmi vraždila nenávisť, nedovoľme, aby sa to opakovalo, apeluje hnutie Progresívne Slovensko (PS) pri príležitosti druhého výročia vraždy Juraja Vankuliča Matúša Horvátha na Zámockej ulici v Bratislave.Ako uviedol predseda PS Michal Šimečka , i kvôli nim je potrebné urobiť všetko preto, aby sa všetci ľudia na Slovensku cítili v bezpečí a rešpektovaní, bez ohľadu na ich identitu, či to, koho ľúbia.Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková, podotkla, že sa to začína slovami, a končí smrťou nevinných.„Nedovoľme, aby sa nenávisť ďalej plíživo šírila našou spoločnosťou a oberala rodičov o ich deti. Naša spoločnosť zhrubla, panuje v nej nenávisť a agresia. Je na nás všetkých, aby sme to zastavili. Zo Slovenska vieme spraviť láskavé miesto, v ktorom sa aj LGBTI+ ľudia cítia prijatí a žijú v rovnosti," dodala.V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity, Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.