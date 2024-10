Chodec v tmavom oblečení kráčal zrejme stredom cesty, neprežil zrážku s autom

Chodec bol bez reflexných prvkov

12.10.2024 (SITA.sk) - Medzi Pavlovcami nad Uhom a Krišovskou Lieskovou (oboje okres Michalovce) 36-ročný chodec neprežil zrážku s autom.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová , nehoda sa stala v piatok 11. októbra vo večerných hodinách.Z Pavloviec nad Uhom viedol 50-ročný vodič vozidlo značky Audi, a to smerom na obec Krišovská Liesková.„Asi 300 metrov za obcou, na rovnom úseku cesty, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do chodca. Chodec mal kráčať stredom vozovky, v tmavom oblečení bez reflexných prvkov. Vodič stočil volant doľava, ale zrážke už nedokázal zabrániť," priblížila Mésarová a doplnila, že po zrážke auto zišlo z cesty a narazilo do zvodidiel. Odtiaľ ho odrazilo späť na cestu.Chodec pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič mal negatívnu tak dychovú skúšku na alkohol, ako aj test na drogy. U zosnulého muža bude prítomnosť drog či alkoholu zisťovaná pri pitve.„Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uviedla krajská policajná hovorkyňa. Dodala, že presné príčiny a okolnosti nehody, ako aj miera zavinenia jej účastníkov, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.