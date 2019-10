Na západe krajiny a v horských polohách má byť v noci silnejší vietor

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 9. októbra (TASR) - Na západnom Slovensku môže v stredu v noci silnejšie fúkať, meteorológovia tiež upozorňujú na silnejší vietor na horách na severe krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o nich na svojom webe.Vo viacerých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja môže od 21.00 h do štvrtka (10. 10.) do 1.00 h vietor dosiahnuť rýchlosť 45 až 50 kilometrov za hodinu. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad sa očakáva silnejší vietor na horách od 22.00 h, potrvať má až do štvrtkového predpoludnia. Vietor môže vo vysokých polohách hôr dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.upozornili na to meteorológovia.