Zamestnávatelia s premiérom hovorili o minimálnej mzde a príplatkoch

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Predstavitelia zamestnávateľov diskutovali v stredu popoludní s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) najmä o minimálnej mzde a s ňou súvisiacich príplatkoch. Informovali o tom viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka a prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga. O vplyve brexitu na ekonomiku SR sa podľa Machunku na rokovaní nehovorilo. Ďalšie rokovanie premiéra a zamestnávateľov by malo byť podľa Kiraľvargu v decembri.spresnil Machunka.Ďalšie dva poslanecké návrhy sa podľa neho týkali Zákonníka práce.priblížil.Poslanci Národnej rady SR by podľa Machunku pokiaľ možno vôbec nemali poslaneckými návrhmi vstupovať do pracovnej legislatívy, pretože je to predovšetkým dohoda medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.poznamenal. Témou príplatkov súvisiacich s minimálnou mzdou by sa mala podľa neho ešte zaoberať aj tripartita 14. októbra.povedal Kiraľvarga. Konkurencieschopnosť Slovenska podľa jeho slov klesá, a ak sa to nezastaví, bude SR stále v horšej a horšej situácii.