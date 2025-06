Na západe Ruska sa po zrútení mosta na železničnú trať vykoľajil vlak, najmenej sedem ľudí je mŕtvych – FOTO

Nelegálny zásah

Videá a fotografie

1.6.2025 (SITA.sk) - Najmenej sedem ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia po tom, čo sa v sobotu večer v Brianskej oblasti na západe Ruska zrútil most na železničnú trať. Podľa úradov vlak smerujúci z pohraničného mesta Klimovo do Moskvy sa po páde mosta vykoľajil.„Po zrútení mosta na železničnú trať je sedem mŕtvych,“ uviedol gubernátor Brianskej oblasti Alexander Bogomaz na Telegrame. Zranených je najmenej, vrátaneRuské železnice, štátna spoločnosť, uviedli, že k nehode došlo „v dôsledku nelegálneho zásahu do prevádzky dopravy“ medzi stanicami Piľšino a Vygoničimiestneho času. Na mieste zasahovali záchranári a opravárenské vlaky, pričom prevádzka na iných tratiach nebola ovplyvnená.Na sociálnych sieťach sa objavili videá a fotografie trosiek mosta, poškodených vozňov a záchranárov v akcii.Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa, úrady začali vyšetrovanie. Incident sa udial približne 100 kilometrov od ukrajinskej hranice. Rusko v ostatných rokoch čelí desiatkam sabotáží na železniciach, ktoré sú kľúčové pre presun vojakov a techniky na front na Ukrajine.K incidentu došlo len dva dni pred možným rokovaním ruských a ukrajinských predstaviteľov v Istanbule.