Vláda nemá korupčný škandál, podľa Fica je český europoslanec podivín a nájomný politický vrah – VIDEO

Premiér zároveň obvinil opozíciu, že si najíma nájomných vrahov.

upresnil Fico.

Výstavba penziónov

„Je to poslanec Európskeho parlamentu, ale je to pre mňa podivín," povedal Fico s tým, že Zdechovský sem prišiel na jasný pokyn ako najatý politický vrah.Fico pripomenul, že výzva na výstavbu penziónov bola v roku 2015 schválená Európskou komisiou . „A udržateľnosť bola päť rokov," uviedol s tým, že všetky veci s tým spojené prechádzali kontrolou a uskutočňovali sa hlavne v období rokov 2020 až 2023. „Tam sa hlavne sledovala udržateľnosť, tam sa často robili platby, tam sa robili rôzne audity," vyhlásil Fico.Ak niekto zneužil peniaze, a projekt napríklad neudržal päť rokov, bude podľa predsedu vlády potrestaný. „Ale čo to má preboha s touto vládou?. Veď to prešlo miliónmi auditov," dodal Fico.