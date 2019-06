Na zberateľských dňoch zadarmo ohodnotia staré mince

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Počas Bratislavských zberateľských dní, ktoré sa uskutočnia 7. až 8. júna v Inchebe, budú mať návštevníci možnosť dať si ohodnotiť svoje mince. Môžu si tiež zblízka pozrieť pamätnú mincu Petra Sagana. TASR za organizátorov informovala Lenka Žofajová.Odborníci odporúčajú staré mince neleštiť ani neumývať, hrozí im poškodenie a tým aj zníženie hodnoty. Ohodnocovať mince budú v stánku číslo 207, kde bude podľa slov numizmatika Rastislava Matisa vystavená aj pamätná minca Petra Sagana.Prvý znak, ktorý môže naznačovať hodnotnosť starých mincí, je materiál. Zlaté patria k najcennejším.vysvetlil numizmatik. Dodal, že tento jav sa často vyskytuje na Svätováclavských dukátoch (ČSR 1923 - 1939). Spôsobuje to oxidácia medi, ktorá je prímesou v zlate. Niektorí zberatelia dokonca mince so žiarovými škvrnami vyhľadávajú.Hodnotné mince bývajú síce najčastejšie zlaté alebo strieborné, no vzácne sú aj niektoré obehové z obyčajnej zliatiny. Pokiaľ nejde o veľmi staré mince z obdobia pred Kristom, treba si všímať rok razby. Nemusí pritom vôbec platiť, že čím staršia minca, tým vzácnejšia." prezradil detaily o numizmatických špecialitách.Pri novodobých minciach je ich hodnota veľmi individuálna.myslí si numizmatik.Veľmi cenné a obľúbené sú podľa neho dukáty Karla IV. Pôvodné razby sú z rokov 1978 až 1982 a v posledných rokoch stále viac rastú na cene. V roku 2016 bolo významné výročie - 700 rokov od narodenia Karla IV. a pri tejto príležitosti Mincovňa Kremnica vyrazila dokonca Sadu dukátov Karla IV.Veľmi pekné pamätné mince vydáva napríklad štát Vatikán. Najzaujímavejšie sú mince s nominálnou hodnotou 100 alebo 200 eur, ktorých sa vyrazí len 799, resp. 499 kusov. Tieto mince majú krátku históriu, a o to viac sú žiadané medzi zberateľmi, keďže počet mincí je limitovaný pre celý svet.Vzácnosti sa nájdu už aj v radoch európskej meny, kde rozlišujeme obehové a pamätné mince. Niektorí ľudia zbierajú pamätné dvojeurovky, ktoré si razí každý členský štát. Jedna strana mince ukazuje nominálnu hodnotu, druhá pamätný motív. Týchto mincí je väčšinou veľa a málokedy majú veľkú hodnotu." uzavrel Matis.